Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 18:50
18:50
Происшествия
Ураган во время грозы снес крыши с шести домов в Коми
18:49
Общество
Краснокнижного охотника на кур вылечили и выпустили на волю в Приморье, появилось видео
18:45
Шоу-бизнес
Стас Барецкий рассказал, какую свадьбу намерен сыграть с Анастасией Ивлеевой
18:43
Происшествия
Прокуратура начала проверку после падения мотопараплана в Ивановской области
18:42
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Москве
18:42
Весь мир
Иордания планирует начать добычу медной руды в крупнейшем заповеднике
18:40
Политика
Эксперт указал, что надеется получить «Меджлис» от Украины после «Крымской платформы»
18:38
Политика
Посольство России предостерегло Великобританию от недружественных шагов
18:36
Общество
Меркель назвала имя желаемого преемника на посту канцлера ФРГ. События дня
18:32
Спорт
Давыдов объяснил неудачную игру клюшкой Ярослава Аскарова на МЧМ
Все новости

Мощный хлопок в московской квартире привел к гибели школьника

  /   Обновлено: 21 августа 2021 18:45
Происшествия
Мощный хлопок в московской квартире привел к гибели школьника
пресс-служба прокуратуры Москвы  / 

Москва, 21 августа. Сотрудники прокуратуры начали проверку после трагедии в доме, где от полученных при хлопке травм скончался 14-летний подросток.

ЧП случилось на улице Малая Набережная, где, помимо погибшего несовершеннолетнего, травмы различной степени тяжести получили один взрослый и 12-летний мальчик, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Позднее стало известно, что мужчина умер в машине скорой помощи.

Помимо полицейских, проверкой всех обстоятельств возникновения хлопка занялись и сотрудники надзорных органов. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мощный хлопок в московской квартире привел к гибели школьника
москва газ смерть хлопок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru