Мощный хлопок в московской квартире привел к гибели школьника

Москва, 21 августа. Сотрудники прокуратуры начали проверку после трагедии в доме, где от полученных при хлопке травм скончался 14-летний подросток.

ЧП случилось на улице Малая Набережная, где, помимо погибшего несовершеннолетнего, травмы различной степени тяжести получили один взрослый и 12-летний мальчик, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Позднее стало известно, что мужчина умер в машине скорой помощи.

Помимо полицейских, проверкой всех обстоятельств возникновения хлопка занялись и сотрудники надзорных органов. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.