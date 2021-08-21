Станции МЦД Аминьевская и Минская откроются в Москве до конца 2021 года

Москва, 21 августа. Две новые станции Московских центральных диаметров откроются в Москве до конца 2021 года, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Сейчас пассажиры Киевского железнодорожного направления могут делать пересадку в метро только на загруженном Киевском вокзале. Станции Аминьевская и Минская позволят облегчить движение на этом участке, уточнил градоначальник.

Весь четвертый диаметр планируется запустить в начале 2024 года. Жителям города станут доступны 18 новых пересадочных станций. Кроме того, МЦД-4 соединит сразу семь вокзалов, обратил внимание Собянин.

Строительство Большой кольцевой линии метро в скором времени подойдет к своему завершению, также рассказал Собянин. По его словам, это событие станет началом новой истории московского транспорта.