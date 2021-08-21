Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 18:50
18:50
Происшествия
Ураган во время грозы снес крыши с шести домов в Коми
18:49
Общество
Краснокнижного охотника на кур вылечили и выпустили на волю в Приморье, появилось видео
18:45
Шоу-бизнес
Стас Барецкий рассказал, какую свадьбу намерен сыграть с Анастасией Ивлеевой
18:43
Происшествия
Прокуратура начала проверку после падения мотопараплана в Ивановской области
18:42
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Москве
18:42
Весь мир
Иордания планирует начать добычу медной руды в крупнейшем заповеднике
18:40
Политика
Эксперт указал, что надеется получить «Меджлис» от Украины после «Крымской платформы»
18:38
Политика
Посольство России предостерегло Великобританию от недружественных шагов
18:36
Общество
Меркель назвала имя желаемого преемника на посту канцлера ФРГ. События дня
18:32
Спорт
Давыдов объяснил неудачную игру клюшкой Ярослава Аскарова на МЧМ
Все новости

Станции МЦД Аминьевская и Минская откроются в Москве до конца 2021 года
Общество
Станции МЦД Аминьевская и Минская откроются в Москве до конца 2021 года
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 21 августа. Две новые станции Московских центральных диаметров откроются в Москве до конца 2021 года, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Сейчас пассажиры Киевского железнодорожного направления могут делать пересадку в метро только на загруженном Киевском вокзале. Станции Аминьевская и Минская позволят облегчить движение на этом участке, уточнил градоначальник.

Весь четвертый диаметр планируется запустить в начале 2024 года. Жителям города станут доступны 18 новых пересадочных станций. Кроме того, МЦД-4 соединит сразу семь вокзалов, обратил внимание Собянин.

Строительство Большой кольцевой линии метро в скором времени подойдет к своему завершению, также рассказал Собянин. По его словам, это событие станет началом новой истории московского транспорта.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Станции МЦД Аминьевская и Минская откроются в Москве до конца 2021 года
москва мцд сроки открытия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru