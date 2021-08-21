Собянин заявил о начале строительства последнего тоннеля Большой кольцевой линии метро

Москва, 21 августа. Строительство Большой кольцевой линии метро в скором времени подойдет к своему завершению, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас строители завершают работы на пяти тоннелях БКЛ метро. Планируется, что их достроят уже до конца года, добавил градоначальник. В данный момент метростроители начали проходу последнего тоннеля, который соединит станции «Кленовый бульвар» и «Каширская».

«Один из главных проектов развития Московского транспортного узла — Большая кольцевая линия. Когда мы ее полностью достроим (а этот день уже близок), начнется новая история московского транспорта», — написал Собянин в Instagram.

Недавно стало известно, что стабилизация ситуации с коронавирусом в Москве позволила городским МФЦ вернуться к обычному режиму работы. Сейчас посещение данных центров разрешено только при наличии защитных масок.