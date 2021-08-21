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Журналистка «Эха Москвы» Фельгенгауэр сообщила о визите полиции к ее родителям

  /   Обновлено: 21 августа 2021 13:03
Происшествия
Журналистка «Эха Москвы» Фельгенгауэр сообщила о визите полиции к ее родителям
wikipedia.org  /  Anton Nosik

Москва, 21 августа. Сотрудник радиостанции «Эхо Москвы» сообщила о приходе полиции к ее родителям — по месту прописки.

Об этом журналистка написала в своем Twitter. По словам Фельгенгауэр, полицейский пришел в квартиру ее родителей, где она прописана. Правоохранитель искал саму журналистку, но ее мама отказалась открыть дверь и разговаривать с ним. Как отмечает Татьяна, этот случай далеко не первый.

«Я думаю, что это, скорее всего, связано с частично взломанной базой сайта free.navalny (внесен в реестр запрещенных в РФ сайтов)», — написала она.

Еще одной версией журналистка считает наличие в ее биографии административного ареста, что «поместило» ее в некую базу потенциальных правонарушителей.

Интерфакс отмечает, что с начала текущей недели в соцсетях стало появляться все больше рассказов о визитах правоохранителей к тем, чьи персональные данные оказались в публичном доступе после утечки информации с сайтов free.navalny.com и «Умное голосование».

Новосибирский суд вынес решение о взятии под стражу журналиста, которого обвиняют в мошенничестве.

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Все новости / Происшествия / Журналистка «Эха Москвы» Фельгенгауэр сообщила о визите полиции к ее родителям
полиция татьяна фельгенгауэр "эхо москвы"
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