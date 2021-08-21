Журналистка «Эха Москвы» Фельгенгауэр сообщила о визите полиции к ее родителям

Москва, 21 августа. Сотрудник радиостанции «Эхо Москвы» сообщила о приходе полиции к ее родителям — по месту прописки.

Об этом журналистка написала в своем Twitter. По словам Фельгенгауэр, полицейский пришел в квартиру ее родителей, где она прописана. Правоохранитель искал саму журналистку, но ее мама отказалась открыть дверь и разговаривать с ним. Как отмечает Татьяна, этот случай далеко не первый.

«Я думаю, что это, скорее всего, связано с частично взломанной базой сайта free.navalny (внесен в реестр запрещенных в РФ сайтов)», — написала она.

Еще одной версией журналистка считает наличие в ее биографии административного ареста, что «поместило» ее в некую базу потенциальных правонарушителей.

Интерфакс отмечает, что с начала текущей недели в соцсетях стало появляться все больше рассказов о визитах правоохранителей к тем, чьи персональные данные оказались в публичном доступе после утечки информации с сайтов free.navalny.com и «Умное голосование».

Новосибирский суд вынес решение о взятии под стражу журналиста, которого обвиняют в мошенничестве.