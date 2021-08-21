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Еще семь круглогодичных ярмарок планируется открыть в Москве

  /   Обновлено: 21 августа 2021 11:54
Общество
Еще семь круглогодичных ярмарок планируется открыть в Москве
Невские Новости  /  Анна Крючкова

Москва, 21 августа. Открытие семи круглогодичных ярмарок запланировано в Москве до конца 2021 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Возрождение ярмарочной торговли в Москве началось десять лет назад. До 2011 года в столице можно было увидеть очереди, непрезентабельные палатки и лотки. Продукты продавались вперемешку с одеждой, бельем и бытовыми принадлежностями. Власти ограничили торговлю промтоварами и раздали места сельхозпроизводителям, напомнил Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Начали принимать заявки на ярмарки выходного дня через портал госуслуг. Процедура выделения мест стала четкой и прозрачно», — отметил мэр.

Строительство круглогодичных торговых павильонов стартовало в 2016 году. На сегодняшний день их количество в Москве достигает 50, все они носят бренд «Московские ярмарки». До конца года планируется открыть еще семь таких объектов.

Ярмарка «Лето в городе» прошла в столице в начале августа. В рамках проекта на территории мегаполиса открыли 18 площадок, где гости могли попробовать разные блюда городов России и других стран мира.

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