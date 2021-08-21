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Полиция задержала мужчину, задушившего девушку в московской квартире
Происшествия
Полиция задержала мужчину, задушившего девушку в московской квартире
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 августа. Сотрудники правоохранительных органов поймали злоумышленника, которого подозревают в убийстве 23-летней приятельницы.

Трагедия произошла в районе Южное Бутово. Преступник и его жертва совместно распивали алкогольные напитки в квартире дома, расположенного на улице Бартеневская. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Мужчина сначала ударил оппонентку, а после задушил ее и сбежал с места происшествия.

Прибывшие вместе со следователями криминалисты установили, что девушка погибла за пять дней до обнаружения ее тела. Вскоре правоохранители задержали ранее судимого 25-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». В скором времени фигуранту изберут меру пресечения.

Полиция Кузбасса ранее задержала жительницу города Киселевск, сообщало издание A42. Она в ходе конфликта случайно задушила пьяного бывшего мужа.

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