Небольшой дождь и облачность ожидаются в Москве 21 августа

Москва, 21 августа. Столбики термометров покажут до +24 градусов тепла в столице России в субботу, сказано в опубликованном прогнозе Гидрометцентра.

Облачная погода с прояснениями ожидается в течение всего выходного дня. Также прогнозируется небольшой дождь. В вечернее и ночное время ожидается от +13 до +15 градусов.

Жителей Москвы предупредили о северо-западном ветре со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Показатель атмосферного давления, в свою очередь, составит 745 мм ртутного столба. В Подмосковье же ожидается тепло до +26 градусов, заявлено в прогнозе.

Накануне в столице России наблюдалась теплая погода. Столбики термометров показывали до +27 градусов в дневное время суток. При этом ночью в городе похолодало до +12 градусов, сообщает Гидрометцентр.