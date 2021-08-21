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Полицейские отпустили 600 задержанных в Подмосковье прихожан мечети

  /   Обновлено: 21 августа 2021 09:09
Происшествия
Полицейские отпустили 600 задержанных в Подмосковье прихожан мечети
pixabay.com

Москва, 21 августа. Сотрудники полиции отпустили 600 прихожан мечети в Котельниках. Силовики не составляли протоколы в отношении этой группы граждан.

Накануне стало известно о задержании прихожан для проверки документов. Граждан РФ, у которых не было паспортов, отпустили первыми. Иностранцев отправили на процедуру по взятию ДНК. Затем им также разрешили покинуть отделение, сообщало ТАСС.

Отметим, что в России будет улучшен процесс идентификации мигрантов. С конца декабря всем въезжающим в Россию работникам придется проходить дактилоскопию, сообщало Deita.

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