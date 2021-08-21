Складское помещение со спиртным загорелось в Новой Москве

Москва, 21 августа. Пожар в здании склада произошел в Новой Москве. К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб, рассказали в МЧС.

Согласно информации регионального главка МЧС, огонь вспыхнул в двухэтажном складском здании в Новой Москве, где хранятся спиртные напитки. Загорелась крыша. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

Спасатели предупреждают об угрозе распространения огня. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Подробности и обстоятельства инцидента уточняются, сообщили в региональном МЧС.

Сильный пожар бушевал на днях в пермском конном клубе. Сотрудникам учреждения удалось эвакуировать 12 лошадей, но несколько животных погибли. Открыт сбор средств на содержание спасенных скакунов.