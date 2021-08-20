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Байкер стал жертвой ДТП в Москве
Происшествия
Байкер стал жертвой ДТП в Москве
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Москва, 20 августа. Мотоциклист погиб в дорожно-транспортном происшествии у станции метро «Павелецкая» в Москве. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства трагедии.

Причина аварии пока не известна. По некоторой информации, байкер врезался в дорожные разделительные блоки, передает РИА Новости.

«По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и впоследствии скончался», — сообщили в пресс-службе ГУМВД Москвы.

Мотоциклист без прав управления транспортным средством ранее на большой скорости влетел в автомобиль, в салоне которого находились пожилая пара и 12-летний мальчик, в городе Тейково Ивановской области. Подросток от полученных травм погиб.

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