Соратника Навального Олега Степанова приговорили к одному году ограничения свободы

Москва, 20 августа. Суд вынес приговор Олегу Степанову, который считается соратником блогера Алексея Навального. Фигурант признан виновным в нарушении санитарных норм.

Степанов приговорен к году ограничения свободы. Ему запрещено с 22:00 до 06:00 покидать место жительства. Кроме того, он не вправе без разрешения уезжать из Москвы. Также соратнику блогера нельзя посещать массовые мероприятия.

Гособвинение просит аналогичную меру наказания на два года и для муниципального депутата столицы Люси Штейн. Она, как и Степанов, связана с проведением незаконного митинга. На несанкционированном мероприятии были выявлены инфицированные коронавирусом. При этом в городе действовали санитарные ограничения в рамках борьбы с пандемией.