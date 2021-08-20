Полицейским в Москве пришлось стрелять в вооруженного ножом иностранца

Москва, 20 августа. Сотрудники правоохранительных органов со стрельбой задержали мужчину. Он напал на водителя автобуса на юго-востоке Москвы.

Инцидент произошел на Самаркандском бульваре. Иностранец с ножом в руках вел себя агрессивно и отказывался бросить на землю оружие, несмотря на требования стражей порядка. Чтобы обезоружить дебошира, правоохранители открыли огонь, сообщает РЕН ТВ.

Злоумышленник был ранен и задержан. Полицейские оказали ему первую помощь и отвезли в больницу. По факту случившегося идет проверка. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.