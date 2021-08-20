СК начал проверку по факту нападения собаки на семилетнего ребенка в Подмосковье

Москва, 20 августа. СК в Жуковском проверит инцидент с нападением собаки на семилетнюю девочку. В результате произошедшего она попала в больницу.

На гулявшего с родителями ребенка напал взрослый стаффордширский терьер. Девочку госпитализировали с множественными травмами. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Калининском районе Петербурга в одной из квартир на Северном проспекте пострадала трехлетняя девочка. На нее напал домашний пес породы мастиф. Сейчас ребенок находится в детской больнице с укусами на лице и руках. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.