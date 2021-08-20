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Новые квартиры по программе реновации получили более 13 тысяч москвичей
Общество
Новые квартиры по программе реновации получили более 13 тысяч москвичей
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 20 августа. Более 13 тыс. жителей Москвы переехали в новые квартиры по программе реновации с начала 2021 года, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Переселение жильцов из 21 дома стартовало на востоке города, в ЗАО и ЮАО — из 16 и 11 зданий соответственно. С начала текущего года москвичи переехали из 24 домов. Всего до начала 2022 года планируется переселить в новое жилье 30 тыс. человек. С момента запуска программы реновации к переезду приступили 45,7 тыс. граждан из 303 зданий, рассказал Бочкарев.

«Лидирующее количество отселенных домов на северо-востоке и западе столицы — 4 дома, в Восточном и Троицком административных округах в каждом по 3 дома», — добавил заместитель мэра столицы.

Власти Москвы намерены увеличить объем строящейся по программе реновации недвижимости до трех миллионов квадратных метров, отметил Бочкарев. Жители столицы также могут приобрести квартиры в новостройках, цены на которые снизились к концу второго квартала 2021 года, сообщает «Ридус».

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