Гагаринский суд рассматривает иск о взыскании 126,5 млн долларов с Абызова и «Альфа-банка»

Москва, 20 августа. Гагаринский суд Москвы начал рассматривать по существу иск Генпрокуратуры к экс-министру по вопросам Открытого Правительства РФ Михаилу Абызову и «Альфа-банку» о возмещении ущерба.

Иск в отношении Михаила Абызова о возмещении 126,5 млн долларов в пользу государства стал продолжением прошлогоднего судебного заседания. Тогда Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд рублей. В надзорном ведомстве заявили, что эти средства стали незаконным доходом, который был получен при нарушении установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.

Федеральное агентство новостей / Елена Гусева

Защита Михаила Абызова подала кассационную жалобу на это решение. Сегодня заседание проходит в закрытом для прессы и публики режиме из-за ограничений, связанных с мерами против распространения коронавируса. Экс-министр принимает участие в судебном процессе в режиме видео-конференц-связи.