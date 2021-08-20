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Гагаринский суд рассматривает иск о взыскании 126,5 млн долларов с Абызова и «Альфа-банка»

  /   Обновлено: 20 августа 2021 12:49
Происшествия
Гагаринский суд рассматривает иск о взыскании 126,5 млн долларов с Абызова и «Альфа-банка»
Федеральное агентство новостей  /  Елена Гусева

Москва, 20 августа. Гагаринский суд Москвы начал рассматривать по существу иск Генпрокуратуры к экс-министру по вопросам Открытого Правительства РФ Михаилу Абызову и «Альфа-банку» о возмещении ущерба.

Иск в отношении Михаила Абызова о возмещении 126,5 млн долларов в пользу государства стал продолжением прошлогоднего судебного заседания. Тогда Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд рублей. В надзорном ведомстве заявили, что эти средства стали незаконным доходом, который был получен при нарушении установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.

Гагаринский суд рассматривает иск о взыскании 126,5 млн долларов с Абызова и «Альфа-банка»
Федеральное агентство новостей  / Елена Гусева

Защита Михаила Абызова подала кассационную жалобу на это решение. Сегодня заседание проходит в закрытом для прессы и публики режиме из-за ограничений, связанных с мерами против распространения коронавируса. Экс-министр принимает участие в судебном процессе в режиме видео-конференц-связи.

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суд иск москва генпрокуратура абызов
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