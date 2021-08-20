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Более 30 мигрантов могут быть депортированы за массовую драку в Москве

  /   Обновлено: 20 августа 2021 12:35
Происшествия
Более 30 мигрантов могут быть депортированы за массовую драку в Москве
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Москва, 20 августа. Московская полиция задержала 34 мигранта, которые устроили массовую драку. Теперь дебоширы рискуют быть депортированными из России.

Инцидент произошел 15 августа на футбольной площадке на Ереванской улице в южной части Москвы. На задержанных были составлены протоколы за мелкое хулиганство. Шестерых оштрафовали, остальные арестованы на срок от 10 до 15 суток с отбыванием в спецприемнике УВД по ЮАО и в центре временного содержания иностранных граждан.

Как сообщил журналистам глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин, в данный момент решается вопрос о вынесении решения о депортации данных граждан и запрете им въезжать на территорию Российской Федерации.

Суд в Подмосковье выдворил из России 12 мигрантов, задержанных полицией после драки со стрельбой в Мытищах. Также приезжим придется заплатить штраф в размере 6 тыс. рублей.

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