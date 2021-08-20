Более 30 мигрантов могут быть депортированы за массовую драку в Москве

Москва, 20 августа. Московская полиция задержала 34 мигранта, которые устроили массовую драку. Теперь дебоширы рискуют быть депортированными из России.

Инцидент произошел 15 августа на футбольной площадке на Ереванской улице в южной части Москвы. На задержанных были составлены протоколы за мелкое хулиганство. Шестерых оштрафовали, остальные арестованы на срок от 10 до 15 суток с отбыванием в спецприемнике УВД по ЮАО и в центре временного содержания иностранных граждан.

Как сообщил журналистам глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин, в данный момент решается вопрос о вынесении решения о депортации данных граждан и запрете им въезжать на территорию Российской Федерации.

Суд в Подмосковье выдворил из России 12 мигрантов, задержанных полицией после драки со стрельбой в Мытищах. Также приезжим придется заплатить штраф в размере 6 тыс. рублей.