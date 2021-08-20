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Власти Москвы назвали дату открытия станции метро «Проспект Вернадского»

  /   Обновлено: 20 августа 2021 12:22
Общество
Власти Москвы назвали дату открытия станции метро «Проспект Вернадского»
wikipedia.org  /  Stolbovsky/ CC BY-SA 4.0

Москва, 20 августа. Практически завершено строительство будущей пересадки на Большую кольцевую линию (БКЛ) со станции «Проспект Вернадского» Сокольнической линии подземки столицы.

Станция откроется 23 августа, заявили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Сейчас строители занимаются отделкой и прокладкой инженерных коммуникаций. Юго-западный участок БКЛ, как ожидается, откроется до конца года.

Благодаря этому станцию «Проспект Вернадского» Сокольнической линии удастся разгрузить на 15%. Южный участок красной ветки при этом станет свободнее до 13%. Проект Большой кольцевой линии предполагает строительство 31 станции. Их общая протяженность составит примерно 71 километр.

В столичной подземке начали тестировать систему оплаты проезда «лицом». Система Face Pay дает возможность оплачивать проезд без особых движений и усилий. Камеры сравнивают изображение человека с имеющимися в базе данными.

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