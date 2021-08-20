Власти Москвы назвали дату открытия станции метро «Проспект Вернадского»

Москва, 20 августа. Практически завершено строительство будущей пересадки на Большую кольцевую линию (БКЛ) со станции «Проспект Вернадского» Сокольнической линии подземки столицы.

Станция откроется 23 августа, заявили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Сейчас строители занимаются отделкой и прокладкой инженерных коммуникаций. Юго-западный участок БКЛ, как ожидается, откроется до конца года.

Благодаря этому станцию «Проспект Вернадского» Сокольнической линии удастся разгрузить на 15%. Южный участок красной ветки при этом станет свободнее до 13%. Проект Большой кольцевой линии предполагает строительство 31 станции. Их общая протяженность составит примерно 71 километр.

В столичной подземке начали тестировать систему оплаты проезда «лицом». Система Face Pay дает возможность оплачивать проезд без особых движений и усилий. Камеры сравнивают изображение человека с имеющимися в базе данными.