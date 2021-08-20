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Молодой лейтенант погиб при крушении МиГ-29СМТ в Астраханской области

  /   Обновлено: 20 августа 2021 12:01
Происшествия
Молодой лейтенант погиб при крушении МиГ-29СМТ в Астраханской области
vk.com  /  Минобороны России

Москва, 20 августа. Многоцелевым истребителем МиГ-29 управлял лейтенант Влад Якименко. Он погиб в результате крушения.

Как стало известно ФАН, в результате крушения МиГ-29СМТ в Астраханской области погиб лейтенант Влад Якименко. Он закончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова в 2019 году. Информацию подтвердил друг погибшего.

Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области сразу после взлета. Трагедия произошла на территории полигона Ашулук. На борту находился один пилот. В Минобороны подтвердили его гибель.

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самолет разбился Ашулук
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