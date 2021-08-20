Молодой лейтенант погиб при крушении МиГ-29СМТ в Астраханской области

Москва, 20 августа. Многоцелевым истребителем МиГ-29 управлял лейтенант Влад Якименко. Он погиб в результате крушения.

Как стало известно ФАН, в результате крушения МиГ-29СМТ в Астраханской области погиб лейтенант Влад Якименко. Он закончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова в 2019 году. Информацию подтвердил друг погибшего.

Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области сразу после взлета. Трагедия произошла на территории полигона Ашулук. На борту находился один пилот. В Минобороны подтвердили его гибель.