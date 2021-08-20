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Более половины стационаров Москвы подключили к единой аналитической системе

  /   Обновлено: 20 августа 2021 10:09
Общество
Более половины стационаров Москвы подключили к единой аналитической системе
instagram.com  /  Городская больница им. С.Н. Гринберга

Москва, 20 августа. Власти Москвы увеличивают скорость подключения стационаров столицы к единой информационно-аналитической системе, заявили в пресс-службе комплекса социального развития.

В данный момент к этой системе присоединились уже 65% стационаров Москвы и 95% всех роддомов. В этом году город увеличил темпы подключения больниц на 35%, добавили в ведомстве.

«За семь месяцев этого года подключили уже 19 больниц. Темп подключения увеличился на 35%. В ближайшее время завершатся работы еще в нескольких стационарах», — сказано в сообщении.

Уникальный сервис, основанный на нейросети, помогает медикам Москвы ставить верные диагнозы пациентам. В данный момент эффективность этого метода составляет примерно 68%. Благодаря нейросети повышается точность диагностики, так как жалобы пациента анализирует не только врач, но и компьютер.

Внедрение ЕМИАС в больницах должно упростить обмен информацией между амбулаторным и стационарным отделениями поликлиники. Кроме того, данная система сократит сроки получения результатов исследования и избавит врачей от бумажной работы. Также при помощи данного нововведения можно вести историю наблюдения ребенка с самого его рождения. При этом она будет доступна для родителей, пишет «Подмосковье сегодня».

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