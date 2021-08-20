Более половины стационаров Москвы подключили к единой аналитической системе

Москва, 20 августа. Власти Москвы увеличивают скорость подключения стационаров столицы к единой информационно-аналитической системе, заявили в пресс-службе комплекса социального развития.

В данный момент к этой системе присоединились уже 65% стационаров Москвы и 95% всех роддомов. В этом году город увеличил темпы подключения больниц на 35%, добавили в ведомстве.

«За семь месяцев этого года подключили уже 19 больниц. Темп подключения увеличился на 35%. В ближайшее время завершатся работы еще в нескольких стационарах», — сказано в сообщении.

Уникальный сервис, основанный на нейросети, помогает медикам Москвы ставить верные диагнозы пациентам. В данный момент эффективность этого метода составляет примерно 68%. Благодаря нейросети повышается точность диагностики, так как жалобы пациента анализирует не только врач, но и компьютер.

Внедрение ЕМИАС в больницах должно упростить обмен информацией между амбулаторным и стационарным отделениями поликлиники. Кроме того, данная система сократит сроки получения результатов исследования и избавит врачей от бумажной работы. Также при помощи данного нововведения можно вести историю наблюдения ребенка с самого его рождения. При этом она будет доступна для родителей, пишет «Подмосковье сегодня».