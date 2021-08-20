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Московские МФЦ вернулись к обычному режиму работы
Общество
Московские МФЦ вернулись к обычному режиму работы
 /  Невские Новости

Москва, 20 августа. Центры госуслуг «Мои документы» в столице снова принимают посетителей без предварительной записи.

Стабилизация ситуации с коронавирусом в Москве позволила городским МФЦ вернуться к обычному режиму работы. Посещение центров разрешено только при наличии защитных масок. Жители столицы могут приходить в «Мои документы» без предварительной записи уже с 20 августа.

Районные офисы принимают посетителей с 8:00 до 20:00 по московскому времени, флагманские МФЦ и Дворец госуслуг на ВДНХ открыты с 10:00 до 22:00, напоминается в сообщении на портале.

Массовая вакцинация от коронавируса позволила снизить число госпитализаций в столичных клиниках для лечения COVID-19, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Прививку от заболевания сделали более 4,5 млн жителей города.

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москва мфц мои документы
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