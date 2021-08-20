Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 08:42
08:40
Происшествия
Пострадавшая при взрыве газа в Барнауле женщина скончалась в больнице
08:36
Политика
Зеленского готовы принять в крымской тюрьме
08:35
Происшествия
Десять человек пострадали в перевернувшемся микроавтобусе во Владивостоке
08:31
Общество
МВД: Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых российскому правосудию
08:24
Общество
Больница во Владикавказе прекратила прием пациентов с COVID-19 из-за ЧП
08:22
Шоу-бизнес
«Коньки уже мерили?»: младший сын Плющенко и Рудковской забегал
08:09
Общество
Названы причины преждевременного старения кожи
08:09
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев впервые вышел в свет с детьми на открытии «Новой волны»
08:06
Армия
Эскизное проектирование тяжелого ударного беспилотника «Гром» началось в России
08:02
Общество
Москвичам пообещали 27 градусов тепла в пятницу
Все новости

Москвичам пообещали 27 градусов тепла в пятницу
Общество
Москвичам пообещали 27 градусов тепла в пятницу
Global Look Press  /  Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Москва, 20 августа. Облачная погода с прояснениями прогнозируется в столице в пятницу, 20 августа.

Осадков в регионе не предвидится, сообщает Гидрометцентр. Температура днем в Москве поднимется до 27 градусов тепла, ночью прогнозируется похолодание до 12 градусов.

В Подмосковье днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 12 градусов. Ветер будет дуть с порывами до 7 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм р.с.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха по всей России сохранится высокой до конца рабочей недели.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Москвичам пообещали 27 градусов тепла в пятницу
москва прогноз гидрометцентр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru