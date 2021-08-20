Москвичам пообещали 27 градусов тепла в пятницу

Москва, 20 августа. Облачная погода с прояснениями прогнозируется в столице в пятницу, 20 августа.

Осадков в регионе не предвидится, сообщает Гидрометцентр. Температура днем в Москве поднимется до 27 градусов тепла, ночью прогнозируется похолодание до 12 градусов.

В Подмосковье днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 12 градусов. Ветер будет дуть с порывами до 7 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм р.с.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха по всей России сохранится высокой до конца рабочей недели.