Подмосковный таксист попал в полицию за подрыв семи банкоматов

Москва, 19 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали подольского таксиста, который пытался подорвать семь банкоматов. Так мужчина хотел украсть из аппаратов денежные средства.

Инцидент случился ночью в помещении одной из кредитных организаций на улице Ульяновых. Местный житель в маске зашел внутрь и при помощи электродетонатора попытался повредить несколько банкоматов, чтобы завладеть деньгами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место преступления и задержали вора. Им оказался 34-летний житель Подольска, действительно работавший таксистом. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статьям 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и 30 «Покушение на кражу» УК РФ.