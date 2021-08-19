Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 20:32
20:31
Общество
Между Москвой и Петербургом запустят сдвоенные «Ласточки»
20:30
Экономика
Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты до 58,8 тысячи рублей
20:30
Общество
Иммунолог оценил сочетаемость «Спутника» и его адаптированной к дельта-штамму версии
20:27
Политика
Генсек ООН заявил о готовности к переговорам с талибами
20:24
Общество
Кошка Даша и еж: жительница Архангельской области дает приют питомцам больных COVID-19
20:17
Происшествия
Суд перенес рассмотрение жалобы на приговор покалечившему клиентку пластическому хирургу
20:14
Армия
Команда водолазов ВС РФ показала лучшее время на конкурсе «Глубина» АрМИ-2021
20:13
Происшествия
Еще одному самарцу грозит срок за убийство котенка
20:09
Армия
Американские военные за неделю эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тысяч человек
20:07
Происшествия
Скончался актер фильма «Форсаж» Сонни Тиба
Все новости

Подмосковный таксист попал в полицию за подрыв семи банкоматов

  /   Обновлено: 19 августа 2021 19:44
Происшествия
Подмосковный таксист попал в полицию за подрыв семи банкоматов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали подольского таксиста, который пытался подорвать семь банкоматов. Так мужчина хотел украсть из аппаратов денежные средства.

Инцидент случился ночью в помещении одной из кредитных организаций на улице Ульяновых. Местный житель в маске зашел внутрь и при помощи электродетонатора попытался повредить несколько банкоматов, чтобы завладеть деньгами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место преступления и задержали вора. Им оказался 34-летний житель Подольска, действительно работавший таксистом. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статьям 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и 30 «Покушение на кражу» УК РФ.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Подмосковный таксист попал в полицию за подрыв семи банкоматов
взрыв банкоматы деньги подольск таксист московская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru