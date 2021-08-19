В Подмосковье ветеринары спасли глаз сове после нападения собаки

Москва, 19 августа. Подмосковные врачи-ветеринары вернули зрение сове, на которую напала домашняя собака. Сейчас пернатой ничего не угрожает.

На прием в ветеринарную клинику по городским округам Ступино и Кашира принесли необычного пациента — им оказалась сова-сплюшка. Птичка сильно пострадала от укусов собаки. На ее голове была рваная рана. Без помощи сотрудников госпиталя для животных сова могла бы потерять глаз, так как была задета функция моргания. О ситуации рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Врач незамедлительно оказал необходимую помощь», — сообщил он Агентству городских новостей «Москва».

Напомним, ранее россиянин Максим Зинов продал свою машину, чтобы сделать операцию кошке. Питомцу понадобилась дорогостоящая операция по пересадке почки. В результате и пациентка, и донор остались живы.