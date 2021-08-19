Гособвинитель запросил два года ограничения свободы для Люси Штейн

Москва, 19 августа. Столичная прокуратура запросила два года ограничения свободы для участницы Pussy Riot и муниципального депутата Люси Штейн, являющейся фигуранткой «санитарного дела».

Гособвинитель просит суд запретить Штейн покидать жилище с 22:00 до 06:00 и уезжать за пределы Москвы. Приговор будет оглашен 25 августа.

В июне мундепа Басманного района Люсю Штейн, которая по совместительству является участницей скандальной группы Pussy Riot, задержали возле дома. Девушка не выполнила требования представителей власти и получила 15 суток административного ареста.