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Гособвинитель запросил два года ограничения свободы для Люси Штейн

  /   Обновлено: 19 августа 2021 19:07
Происшествия
Гособвинитель запросил два года ограничения свободы для Люси Штейн
Пресс-служба Басманного суда

Москва, 19 августа. Столичная прокуратура запросила два года ограничения свободы для участницы Pussy Riot и муниципального депутата Люси Штейн, являющейся фигуранткой «санитарного дела».

Гособвинитель просит суд запретить Штейн покидать жилище с 22:00 до 06:00 и уезжать за пределы Москвы. Приговор будет оглашен 25 августа.

В июне мундепа Басманного района Люсю Штейн, которая по совместительству является участницей скандальной группы Pussy Riot, задержали возле дома. Девушка не выполнила требования представителей власти и получила 15 суток административного ареста.

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суд москва люся штейн
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