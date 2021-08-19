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Блогер назвала топ-8 ситуаций, которые злят мужчин во время свиданий
Общество
Блогер назвала топ-8 ситуаций, которые злят мужчин во время свиданий
pixabay.com

Москва, 19 августа. Блогер рассказала о самых нелепых ситуациях для мужчин на первых свиданиях. Женщина уверена, что ее советы помогут сохранить любые отношения.

Советчица поделилась рекомендациями на своем дзен-канале «Невеста со стажем». В первую очередь она советует не спрашивать у мужчины «А куда мы пойдем завтра?». Девушка может неверно истолковать мотивы парня и решить, будто он уже готов позвать ее на вторую встречу. Однако мужчина может просто отмалчиваться и думать, как бы побыстрее пойти домой.

Также, по мнению блогера, часто мужчин раздражает фотографирование еды, споры о религии и политике — такие темы стоит отложить до следующих свиданий, как и звонки по телефону. Эксперт советует не приставать к официантам с вопросами о правильности пищи и не пытаться утянуть кусочек с чужой тарелки. Лучше сразу заказать себе двойную порцию.

Кроме того, мужчины не любят слушать о калорийности блюд или о том, какие продукты полезны для печени и кишечника. Такие разговоры лучше оставить для других встреч. Жалобы на прошлых партнеров и уныние тоже не подойдут для беседы, так как в отношениях молодые люди хотят покоя и уюта. Чувство жалости и сострадания, конечно, есть у большинства мужчин, но это не помогает им влюбляться, пишет блогер.

По данным опроса, россияне чаще ходят в рестораны с друзьями, а не на свидания с партнерами. Места общественного питания выбирают для дружеских посиделок 42% опрошенных.

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