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Капитан катера предстанет перед судом по делу о гибели пятилетнего мальчика в Москве

  /   Обновлено: 19 августа 2021 16:45
Происшествия
Капитан катера предстанет перед судом по делу о гибели пятилетнего мальчика в Москве
Global Look Press  /  Alf Jönsson/imageBROKER.com

Москва, 19 августа. Тушинский районный суд столицы рассмотрит уголовное дело в отношении капитана катера Махкамова. Он обвиняется в гибели пятилетнего мальчика.

На борту судна под управлением задержанного капитана находился маленький ребенок. Мужчина решил совершить маневр на разворот, в результате был допущен крен катера. В этот момент пятилетний мальчик вылетел за борт. Он попал под винты двигателя и получил серьезные травмы. В машине скорой помощи ребенок скончался.

Дворец правосудия рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Москвы, обвиняемого в совершении преступления, 30 августа.

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