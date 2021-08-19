Капитан катера предстанет перед судом по делу о гибели пятилетнего мальчика в Москве

Москва, 19 августа. Тушинский районный суд столицы рассмотрит уголовное дело в отношении капитана катера Махкамова. Он обвиняется в гибели пятилетнего мальчика.

На борту судна под управлением задержанного капитана находился маленький ребенок. Мужчина решил совершить маневр на разворот, в результате был допущен крен катера. В этот момент пятилетний мальчик вылетел за борт. Он попал под винты двигателя и получил серьезные травмы. В машине скорой помощи ребенок скончался.

Дворец правосудия рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Москвы, обвиняемого в совершении преступления, 30 августа.