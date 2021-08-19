Стендап-комика Идрака Мирзализаде выпустили из спецприемника

Москва, 19 августа. Комик Идрак Мирзализаде покинул спецприемник, куда был помещен на десять суток по решению Таганского районного суда.

Артиста признали виновным в возбуждении межнациональной ненависти и унижении человеческого достоинства на одном из выступлений. Поводом стала оскорбительная шутка о россиянах.

Недопустимые высказывания со стороны стендап-комика привлекли внимание прокуратуры. Эксперты изучили видеозапись с данным фрагментом и выявили признаки унижения и пропаганды неполноценности граждан страны.