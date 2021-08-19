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Москвичей предупредили о первом «звоночке» осени на следующей неделе
Общество
Москвичей предупредили о первом «звоночке» осени на следующей неделе
pixabay.com

Москва, 19 августа. Первый «звоночек» осени ожидается в Москве на следующей неделе, предупредили горожан в центре погоды «Фобос».

Согласно прогнозам, российская столица окажется в «мешке» полярного воздуха. Столбики уличных термометров покажут до +17 градусов, что на три градуса ниже климатической нормы).

При этом метеорологическая осень при среднесуточной температуре ниже +15 градусов наступит в срок, а именно 24 августа. Об этом пишет РИА Новости.

Сильные ливни с грозой и градом обрушились на столичный регион еще вчера. В регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Температура воздуха в Москве и по области понизится примерно на десять градусов уже к выходным. Столбики термометров опустятся до отметки в +20 градусов.

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погода москва похолодание
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