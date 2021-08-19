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Корпорацию Google суммарно оштрафовали на 6 млн рублей

  /   Обновлено: 19 августа 2021 13:29
Происшествия
Корпорацию Google суммарно оштрафовали на 6 млн рублей
flickr.com  /  bfishadow

Москва, 19 августа. Американскую компанию Google LLC оштрафовали на 6 млн рублей в четверг. Решение принял Таганский районный суд Москвы.

Корпорацию признали виновной в совершении административных правонарушений по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Согласно постановлению мирового судьи, штраф составил 6 млн рублей. Google наказали за отказ удалить запрещенную информацию.

За текущую неделю судами на компанию Google LLC было наложено административных штрафов на 20 миллионов рублей, во вторник сумма штрафов составила 14 миллионов рублей.

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