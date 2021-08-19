Астрологи назвали знаки зодиака, которых ждут проблемы в сентябре

Москва, 19 августа. Сентябрь принесет в жизни людей множество перемен, при чем не всегда изменения будут хорошие. Астрологи перечислили знаки зодиака людей, которых осенью ждут проблемы.

Специалисты уверены, что именно у этих четырех типов не все сложится в предстоящем сезоне. Так, Овнам придется очень непросто. Преодолеть все испытания помогут харизма и обаяние этого знака зодиака. Особое внимание, родившимся с марта по апрель, стоит обратить на финансовую сферу. В этом направлении Овнам будут открыты двери для успеха.

Львам в сентябре придется решать множество вопросов, связанных с бытом и домом. Трудности помогут справиться тем людям, которые считают себя не командными игроками.

Девам первый месяц осени принесет сильную хандру. Спастись от нее, как уверяют астрологи, можно будет только с помощью работы. Такой метод позволит быстро справиться с проблемами лета.

Также невезение может ждать Весов. Три жарких месяца оставили этих людей без значительной части сил, а значит осенью им понадобиться новый заряд энергии, отмечает «Пятый канал». Астрологи советуют не принимать поспешных решений и правильно расставлять приоритеты.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, из которых не выйдут идеальные муж и жена. Специалисты считают, что найти себе спутника жизни помогут звезды.