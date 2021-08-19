Врач-диетолог Круглова предупредила об опасности злоупотребления минералкой

Москва, 19 августа. Специалист в сфере диетологии Наталья Круглова рассказала, сколько минеральной воды в день стоит пить, чтобы быть здоровым.

Диетолог отметила, что очень важно разделять минеральную воду на лечебную и столовую. Так, лечебную назначает врач, чтобы избавиться от конкретного заболевания. У такой воды есть определенное время для потребления и режим. Лучше выпивать не более 200 миллилитров в сутки.

Столовую минералку можно в любое время, однако не стоит ей злоупотреблять. Диетолог рекомендует пить такую воду не больше полулитра в день. По словам Кругловой, минеральная вода противопоказана пациентам с хроническими заболеваниями желудка и при желчнокаменной болезни.

Ранее диетолог Мойсенко назвала адекватное для здоровья количество яблок в сутки. Дневная норма для человека составляет примерно 300 граммов этих фруктов.