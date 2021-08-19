Бизнесмену Шпигелю продлили арест по делу о взяточничестве

Москва, 19 августа. Басманный суд столицы продлил до 20 ноября арест бизнесмену Борису Шпигелю, обвиняемому в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Следствие считает, что с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании «Фармация» Антона Колоскова в виде денег и иных ценностей более 31 млн рублей. Взятку давали за предоставление преимущества при заключении госконтрактов. В настоящее время все фигуранты дела находятся под стражей.

Накануне арест был продлен жене Шпигеля. Она также останется в СИЗО до 20 ноября 2021 года.