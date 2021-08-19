В библиотеках Москвы теперь можно использовать электронный читательский билет

Москва, 19 августа. Читатели, оформившие единый читательский билет в библиотеках столицы, теперь могут не носить с собой пластиковую карточку, а использовать электронную версию. Книги выдадут по штрихкоду на смартфоне или планшете.

Как рассказала изданию «Вести Подмосковья» заместитель мэра Наталья Сергунина, переход на электронные читательские билеты — еще один важный шаг к цифровизации московских библиотек.

Электронную версию единого читательского билета можно оформить на сайте mos.ru. Московские библиотеки подключены к единой информационной сети, поэтому по единому билету можно брать книги в любой из них. Также удобным нововведением стало то, что бронировать книги, узнавать об их наличии можно онлайн. Продлевать срок пользования книгой тоже можно удаленно — без посещения библиотеки, где была взята литература.

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