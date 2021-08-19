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Доктор Мясников объяснил, почему лишний вес полезен для пожилых людей

  /   Обновлено: 19 августа 2021 11:10
Общество
Доктор Мясников объяснил, почему лишний вес полезен для пожилых людей
instagram.com  /  @alexander_myasnikov1

Москва, 19 августа. Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников рассказал о пользе лишнего веса для некоторых групп граждан. Так, доктор объяснил, чем килограммы полезны пожилым.

В начале передачи «О самом главном» специалист сообщил о вреде полноты, а также призвал россиян больше ходить и заниматься посильной нагрузкой. Например, подниматься пешком по лестнице.

«Если этого не делать, жир моментально вас задушит», — объяснил эксперт

Также доктор отметил, что молодым намного легче преодолевать расстояния. По словам медика, с определенного возраста жировая прослойка может служить для людей определенной защитой. А снижение веса пожилой организм может и вовсе воспринимать как болезнь.

Ранее доктор Мясников назвал проверенный способ борьбы с бессонницей. Сам врач заявил, что засыпает, как только голова коснется подушки. По мнению специалиста, страдают этим недугом люди, которые едят сладости перед сном.

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врач лишний вес доктор Мясников
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