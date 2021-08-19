Жителей Москвы ожидает похолодание до +19 градусов к выходным

Москва, 19 августа. Погода в Москве и Подмосковье приблизится к климатической норме после похолодания. Температура составит от +20 до +23 градусов.

Температура воздуха в Москве и Московской области понизится примерно на 10 градусов к выходным в сравнении со значениями начала текущей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Как утверждает синоптик, столбики термометров в российской столице опустятся до отметки в +20 градусов. В Подмосковье ожидается похолодание до +23 градусов. Варакин отметил, что подобные погодные изменения не являются аномальными. Температура станет ближе к климатической норме. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», 18 августа стало последним теплым днем в столичном регионе.

В ряде российских регионов синоптики прогнозируют аномальное потепление. Температура воздуха в Поволжье поднимется до 25 градусов выше нуля передает издание «Ридус».

Санкт-Петербург же ожидают дожди и ветряная погода. Столбики термометров в Северной столице опустятся до отметки в +20 градусов в четверг, 19 августа.