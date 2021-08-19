Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 09:51
09:50
Общество
Климатолог МГУ предупредил о формировании новых природных аномалий
09:49
Политика
Премьер Италии намерен созвать саммит «Большой двадцатки» по Афганистану
09:48
Общество
Астрологи назвали три пары знаков зодиака, которые будут постоянно ссориться
09:44
Экономика
Аналитики ВШЭ назвали число неэффективных промышленных компаний регионов РФ
09:44
Происшествия
Росгвардейцы оказали первую помощь получившему ножевое ранение петербуржцу
09:44
Общество
Планета-гигант Юпитер приблизится к Земле 20 августа
09:43
Армия
Противники «Талибана» в Афганистане призвали Запад помочь им оружием
09:43
Политика
Экономист Марунич рассказал об ожиданиях от визита Меркель на Украину
09:40
Общество
Жителей Москвы ожидает похолодание до +19 градусов к выходным
09:39
Общество
Кастинг второго сезона сериала «Территория» стартовал в Прикамье
Все новости

Жителей Москвы ожидает похолодание до +19 градусов к выходным
Общество
Жителей Москвы ожидает похолодание до +19 градусов к выходным
pixabay.com

Москва, 19 августа. Погода в Москве и Подмосковье приблизится к климатической норме после похолодания. Температура составит от +20 до +23 градусов.

Температура воздуха в Москве и Московской области понизится примерно на 10 градусов к выходным в сравнении со значениями начала текущей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Как утверждает синоптик, столбики термометров в российской столице опустятся до отметки в +20 градусов. В Подмосковье ожидается похолодание до +23 градусов. Варакин отметил, что подобные погодные изменения не являются аномальными. Температура станет ближе к климатической норме. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», 18 августа стало последним теплым днем в столичном регионе.

В ряде российских регионов синоптики прогнозируют аномальное потепление. Температура воздуха в Поволжье поднимется до 25 градусов выше нуля передает издание «Ридус».

Санкт-Петербург же ожидают дожди и ветряная погода. Столбики термометров в Северной столице опустятся до отметки в +20 градусов в четверг, 19 августа.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жителей Москвы ожидает похолодание до +19 градусов к выходным
погода температура росгидромет похолодание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru