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Мощный ветер повалил 49 деревьев в Москве
Происшествия
Мощный ветер повалил 49 деревьев в Москве
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 августа. Сильный ветер в Москве повалил 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Сообщений о пострадавших не поступало. Городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, несмотря на серьезное ухудшение погоды. Подчеркивается, что превентивные меры помогли не допустить аварийных отключений.

Максимальное количество осадков вечером в среду было зафиксировано в Северо-Западном и Северном административных округах. Они составили 19 миллиметров, что является почти четвертью от месячной нормы августа. Сейчас коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды.

Синоптики прогнозируют сохранение плохой погоды. Интенсивность дождя усилится ночью, может выпасть еще до 20 миллиметров осадков. Сохраняется вероятность сильного ветра, грозы и града до 21:00 четверга.

Москвичам рекомендуется быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать автомобили поблизости. Водителей просят быть на дороге аккуратнее.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил о потеплении в Европейской России. Произойдет своеобразное сближение циклона и антициклона.

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