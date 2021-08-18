Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки решить проблемы дольщиков в Подмосковье

Москва, 18 августа. Обманутые дольщики рассказали главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину о проблемах со строительством ЖК «Пушкарь», сообщает пресс-служба СК РФ.

Квартиры в жилищном комплексе «Пушкарь» в Подмосковье должны были сдать в 2018 году. Однако дольщики до сих пор так и не смогли получить свое жилье. Об этой проблеме Бастрыкин говорил на заседании в августе. Тогда глава СК РФ раскритиковал работу подчиненных и назначил служебную проверку в отношении руководителя следственного отдела по городу Пушкино Сергея Пятова.

В среду, 18 августа, Бастрыкин заслушал доклад подчиненных об итогах проверки и обратился в режиме видео-конференции к пострадавшим дольщикам, поинтересовавшись у них темпами продвижения решения их жилищного вопроса.

«Глава СК России вновь остался недоволен работой подчиненных в Московской области и потребовал от них в кратчайшие сроки предоставить подробный план работы по разрешению ситуации», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Как сообщал ранее ФАН, председатель СК РФ также пообщался с семьями погибших и пострадавших при нападении на казанскую гимназию. Он сообщил им, что следственные органы детально изучают уголовное дело: специалисты уже опросили более тысячи человек, провели обыски, изучили видеозаписи, сделанные с камер видеонаблюдения.