Автомобильный кран упал на машину в Москве

Москва, 18 августа. Передвигавшийся по дороге автокран разбил легковой автомобиль. Инцидент произошел на улице Кантемировская в районе жилого дома.

Информацию о ЧП подтвердили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». На опубликованных кадрах видно, что большегруз смял машину, повредив лобовое стекло. В момент происшествия в ТС не было водителя и пассажиров. Инцидент обошелся без пострадавших.

Страшная авария с участием мотоцикла произошла в городе Тейково Ивановской области. Смертельные травмы получил 12-летний мальчик.