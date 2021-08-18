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Аэрофлот показал Boeing-777 с обновленным салоном
Общество
Аэрофлот показал Boeing-777 с обновленным салоном
Prt Scr youtube.com  /  Аэрофлот - российские авиалинии

Москва, 18 августа. Компания «Аэрофлот» представила свой новый самолет Boeing-777. В лайнере полностью обновлен салон. Сотрудники компании рассказали, что он из себя представляет.

В бизнес-классе обновленного самолета 28 пассажирских сидений, в комфорте — 24, еще 375 посадочных мест в эконом-классе. Все сидения выполнены из высококачественной жаккардовой ткани. Всего транспортное средство может вместить 427 пассажиров. Стоит отметить, что еще несколько веков назад этот материал считался одним из самых дорогих, так как выполняется из натурального шелка.

Еще одна новинка, представленная в лайнере — это развлекательная мультимедийная система. В ней можно найти любимые музыкальные треки или кино. В бизнес-классе пассажиры смогут фактически превратить свое место в спальню, с помощью раздвижных дверей и подлокотников, сообщает телеканал «360».

По словам регионального директора по маркетингу Boeing в России Кирилла Майорова, Аэрофлот планирует ставить новый самолет уже этой осенью на такие направления, как Сейшелы, Дели, Дубай, Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» ранее опубликовала новые требования перевозки животных. Так, теперь можно брать с собой в путешествие трех питомцев, пишет «Ридус«.

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аэрофлот лайнер boeing-777
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