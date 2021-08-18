Врач-инфекционист Малиновская назвала самый опасный способ передачи COVID-19

Москва, 18 августа. Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская предупредила о самом опасном способе заражения коронавирусом.

По словам специалиста, наиболее опасным является воздушно-капельный путь передачи вируса в организм. При попадании со вдохом вирус проникает в глубокие слои дыхательных путей и начинает очень быстро размножаться. При этом Малиновская заметила, что подцепить болезнь через прикосновение к инфицированному тоже опасно, так как происходит длинная цепочка передачи.

«Вирус попадает со слизистых на руки, а с грязных рук — на мебель, поручни в общественном транспорте и так далее», — отметила врач РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ученые из Нижегородского НИИ открыли микроорганизмы, которые способны подавлять COVID-19. Специалисты узнали, что один из штаммов лактобактерий проявляет противовирусную активность по отношению вирусу.