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Врач-инфекционист Малиновская назвала самый опасный способ передачи COVID-19
Общество
Врач-инфекционист Малиновская назвала самый опасный способ передачи COVID-19
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Москва, 18 августа. Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская предупредила о самом опасном способе заражения коронавирусом.

По словам специалиста, наиболее опасным является воздушно-капельный путь передачи вируса в организм. При попадании со вдохом вирус проникает в глубокие слои дыхательных путей и начинает очень быстро размножаться. При этом Малиновская заметила, что подцепить болезнь через прикосновение к инфицированному тоже опасно, так как происходит длинная цепочка передачи.

«Вирус попадает со слизистых на руки, а с грязных рук — на мебель, поручни в общественном транспорте и так далее», — отметила врач РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ученые из Нижегородского НИИ открыли микроорганизмы, которые способны подавлять COVID-19. Специалисты узнали, что один из штаммов лактобактерий проявляет противовирусную активность по отношению вирусу.

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вирус COVID-19 пути передачи
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