Правоохранители задержали серийного душителя на северо-востоке Москвы

Москва, 18 августа. Полицейские в столице задержали серийного маньяка-душителя. Он также подозревается в 20 эпизодах изнасилований.

Задержанный оказался 37-летним безработным гражданином Украины. Правоохранители обвинили мужчину в покушении на изнасилование. В его отношении проверяют версии еще о 20 аналогичных нападениях на женщин.

По следственным данным, злоумышленник поджидал у подъездов своих жертв и заходил вместе с ними в дом. После этого он веревкой душил женщин, надевая на голову пакет.

Одновременно с этим преступник прикасался к интимным местам пострадавших и снимал с них нижнее белье. После своих деяний мужчина скрывался с места преступления.

Маньяк-пенсионер из Улан-Удэ катал на машине соседских детей, приставал к ним и отпускал домой, сообщал ФАН. Предположительно, пострадавших от действий озабоченного мужчины порядка десяти человек, и все — мужского пола.