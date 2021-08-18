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СК изъял документы в авиационном комплексе имени Ильюшина по делу о крушении Ил-112В

  /   Обновлено: 18 августа 2021 20:37
Происшествия
СК изъял документы в авиационном комплексе имени Ильюшина по делу о крушении Ил-112В
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 18 августа. Следователи провели оперативные мероприятия в авиационном комплексе имени Ильюшина по уголовному делу о крушении военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.

Ранее по факту трагедии было возбуждено уголовное дело. В его рамках специалисты провели выемку нужной документации, которая касается воздушного судна, сообщает ТАСС.

В ходе поисково-спасательной операции были найдены два черных ящика военного транспортника Ил-112В, ранее потерпевшего крушение в Подмосковье. Как сообщил источник, несмотря на внешние повреждения, оба бортовых самописца Ил-112В подлежат расшифровке.

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подмосковье следственный комитет крушение
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