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Бастрыкин обсудил с родственниками жертв казанского стрелка расследование дела

  /   Обновлено: 18 августа 2021 20:33
Происшествия
Бастрыкин обсудил с родственниками жертв казанского стрелка расследование дела
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Москва, 18 августа. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в онлайн-режиме пообщался с семьями погибших и пострадавших при нападении на казанскую гимназию.

Глава ведомства в очередной раз принес соболезнования родным погибших при трагедии. Он заявил, что следственные органы детально изучают уголовное дело. Специалисты уже опросили более тысячи человек, провели обыски, изучили видеозаписи, сделанные с камер видеонаблюдения.

Бастрыкин дал ряд поручений по итогам видеоконференции. В частности, он попросил руководителей профильных подразделений центрального аппарата СК, в том числе информационный центр, оперативно наладить контакт с потерпевшими, чтобы их просьбы и обращения получали своевременную реакцию.

Ранее казанский стрелок Ильназ Галявиев рассказал о мотивах совершенного им преступления. По словам юноши, он устроил стрельбу в гимназии на почве ненависти.

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