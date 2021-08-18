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Скульптуру «Большая глина №4» в Москве не станут охранять от вандалов
Общество
Скульптуру «Большая глина №4» в Москве не станут охранять от вандалов
TACC  /  YURI KOCHETKOV

Москва, 18 августа. Проект швейцарского скульптора Урса Фишера на Болотной площади в Москве не станут защищать от недовольных прохожих, несмотря на реакцию общественности.

Никаких дополнительных мер по защите произведения не предвидится, сообщил «Подъему» пресс-секретарь фонда V-A-C Егор Хлыстов. Композицию Фишера установили несколько дней назад в историческом центре столицы перед зданием музея «ГЭС-2». Автор описал свою скульптуру как отлитую из алюминия 12-метровую увеличенную копию комка глины. Творец словно взял субстанцию и смял ее в руках. Скульптура пробудет в городе еще несколько месяцев.

При том, у людей в соцсетях есть своя точка зрения на данный арт-объект. Наблюдатели сравнили произведение не с глиной, а с фекальными массами. Телеведущий Максим Галкин согласился с высказываниями большинства.

Ранее жители Краснодара возмутились памятнику героям неприличных выражений. За последние время это уже не первый случай таких монументов в России.

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глина скульптура арт-объект
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