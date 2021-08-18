В московском аэропорту Шереметьево задержали восемь рейсов из-за непогоды

Москва, 18 августа. Ухудшение погодных условий в Москве вызвало задержку вылета ряда авиарейсов из аэропортов Шереметьево и Домодедово. Часть из них должна проследовать по южному направлению.

Вылет восьми рейсов из аэропорта в Шереметьево задержан в связи с ухудшением погодных условий, сообщает источник Федерального агентства новостей. Отмечается, что еще два авиарейса были задержаны в аэропорту Домодедово. По словам источника, ситуация с вылетами меняется, поэтому в дальнейшем количество задержанных авиарейсов может быть увеличено.

По сообщениям синоптиков, в российской столице может выпасть до 33 миллиметров осадков, а скорость порывов ветра достигнет показателя в 25 метров в секунду. Автомобилисты передвигаются с низкой скоростью в связи с ограничением видимости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан быть осторожными.