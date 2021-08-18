В Москве задержали предполагаемых убийц девушки по делу 20-летней давности

Москва, 18 августа. Сотрудники правоохранительных органов поймали троих мужчин, которые могут быть причастны к изнасилованию и убийству школьницы. Преступление было совершено более 20 лет назад.

Молодые люди изнасиловали жертву рядом с торговым центром в январе 2001 года. После этого тело девушки было сброшено в колодец. Злоумышленниками оказались ранее судимые мужчины в возрасте от 35 до 38 лет. Спустя много времени в беседе со следственными органами они признали свою вину. В ближайшее время СК направит ходатайство в суд об аресте подозреваемых.

Ранее стало известно, что следствие предъявило мужчине 1983 года рождения обвинение в попытке изнасилования девушки 16 августа у подъезда дома по улице Изумрудной в Москве. Мужчину задержали, расследование продолжается, сообщало РИАМО.