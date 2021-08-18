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Басманный суд продлил арест жены бизнесмена Шпигеля

  /   Обновлено: 18 августа 2021 16:33
Происшествия
Басманный суд продлил арест жены бизнесмена Шпигеля
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Москва, 18 августа. Арестованная по делу о взятке экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву Евгения Шпигель останется в СИЗО до 20 ноября 2021 года, сообщили в пресс-службе Басманного суда.

О продлении меры пресечения жене бизнесмена Бориса Шпигеля и еще трем фигурантам ходатайствовал следователь. Адвокаты просили суд назначить подзащитным домашний арест или запрет определенных действий, однако им было отказано.

Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву, также находится в СИЗО. В ближайшее время Басманный суд рассмотрит вопрос о продлении ему меры пресечения.

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