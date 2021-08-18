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Суд в Москве рассмотрит жалобу на приговор американцу Спектору 19 августа

  /   Обновлено: 18 августа 2021 16:32
Происшествия
Суд в Москве рассмотрит жалобу на приговор американцу Спектору 19 августа
ПолитРоссия

Москва, 18 августа. Останкинский суд Москвы рассмотрит апелляционную жалобу гражданина США Евгения Спектора 19 августа. Иностранца осудили за посредничество во взятке.

Заседание по делу Спектора начнется в 14:30 по московскому времени. Судебная инстанция должна была рассмотреть материалы дела 27 июля, однако по причине ненадлежащего извещения осужденного рассмотрение было перенесено. Напомним, суд признал гражданина США виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Ранее появилась информация, что столичный суд приговорил американца Евгения Спектора. Иностранному гражданину было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы.

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