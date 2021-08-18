Летчик-испытатель оценил версию крушения Ил-112В под Москвой

Москва, 18 августа. Трагедия у аэропорта Кубинка унесла жизни трех человек. В ее обстоятельствах разбираются правоохранители. Летчик-испытатель Магомед Толбоев прокомментировал ФАН одну из версий ЧП.

В интервью Федеральному агентству новостей специалист рассказал, что сейчас сложно однозначно сказать, мог ли борт Ил-112В упасть из-за несработавшей системы флюгирования.

«Флюгирование является выводом винта в нулевой угол. Винты флюгируются и становятся перпендикулярно потоку воздуха и обтекаются потоком. Все может быть — и гидросистема может быть, и флюгирование», — рассказал Магомед Толбоев.

Ранее о версии крушения самолета, связанной с неисправностью системы флюгирования, сообщили в СМИ. Она, как и другие предположения на тему трагедии, проверяется специалистами. Ил-112В разбился в Московской области 17 августа. В результате ЧП погибли три человека.