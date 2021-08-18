Собянин призвал москвичей быть осторожными из-за ухудшения погоды в ближайшие часы

Москва, 18 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к горожанам и попросил их быть предельно осторожными из-за резкого ухудшения погоды в ближайшие часы.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько часов в столице начнется сильный ливень с грозой. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

«Пожалуйста, будьте осторожны. Берегите себя и детей», — написал градоначальник в Twitter.

Метеоролог Gismeteo Леонид Старков ранее рассказал о погоде в российских мегаполисах. Так, осеннее похолодание придет в Москву и Петербург уже в конце августа.