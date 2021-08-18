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Собянин призвал москвичей быть осторожными из-за ухудшения погоды в ближайшие часы

  /   Обновлено: 18 августа 2021 15:52
Общество
Собянин призвал москвичей быть осторожными из-за ухудшения погоды в ближайшие часы
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 18 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к горожанам и попросил их быть предельно осторожными из-за резкого ухудшения погоды в ближайшие часы.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько часов в столице начнется сильный ливень с грозой. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

«Пожалуйста, будьте осторожны. Берегите себя и детей», — написал градоначальник в Twitter.

Метеоролог Gismeteo Леонид Старков ранее рассказал о погоде в российских мегаполисах. Так, осеннее похолодание придет в Москву и Петербург уже в конце августа.

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погода москва собянин
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